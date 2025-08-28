Стало известно о росте площади пожара под Геленджиком Кондратьев: площадь пожара под Геленджиком достигла 32 гектаров

Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 гектаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, пламя распространяется из-за сильного ветра. В тушении задействованы силы МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры.

С огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры. В ближайшее время группировку увеличат. Задействовано около 80 единиц техники, вертолет и самолет МЧС России. По моему поручению на месте работает оперативный штаб, — написал Кондратьев.

По данным губернатора, к вечеру горели четыре отдельных участка. Утром МЧС сообщало о возгорании на территории Пшадского лесничества площадью 3,2 гектара. В течение дня огонь распространился сначала на 19 гектаров, затем площадь увеличилась почти вдвое.

Ранее в Геленджике спасатели эвакуировали 23 нудистов с пляжа, заблокированного лесным пожаром. Посетители пляжа не могли самостоятельно покинуть зону ЧС из-за горного рельефа и сильного задымления. Операция по спасению была проведена с помощью катера сотрудниками МЧС.