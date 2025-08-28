Пожар оставил нудистов без пути к спасению В Геленджике спасли заблокированных на пляже из-за лесного пожара нудистов

В Геленджике проведена успешная операция по спасению нудистов, заблокированных на пляже из-за лесного пожара, сообщили изданию «Подъем» в управлении МЧС по Краснодарскому краю. 23 человека были эвакуированы на катере. Пожар охватил территорию площадью 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница.

Там были отдыхающие на пляже, пляж нудистский. Они отдыхали там с вечера. Когда начался пожар, покинуть они самостоятельно не могли, потому что справа горы, а слева было задымление, — сказали в ведомстве.

Ранее прибывшие в Сочи туристы сообщили о массовом нудистском заплыве в курортном поселке Вардана. Полностью оголившиеся пловцы синхронно поприветствовали проезжающий поезд, после чего, образовав цепь, зашли в воду. Очевидцы предположили, что участники акции находились в неадекватном состоянии. Свидетелями происшествия стали в том числе дети.

До этого сообщалось о подозрении жителю Рязани в совершении непристойных действий в отношении 13-летнего подростка. По свидетельствам очевидцев, 25 мая обнаженный мужчина появился на пляже и начал пугать детей, некоторых из которых довел до слез. Как отмечается, агрессивный нудист кричал в мегафон, а на просьбы удалиться отвечал грубостью. Местные жители незамедлительно вызвали полицию и скорую медицинскую помощь.