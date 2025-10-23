Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 15:36

Губернатор Краснодарского края сообщил об угрозе побережью Черного моря

Кондратьев: к берегам Темрюка и Тамани движется пятно мазута массой 900 тонн

Последствия разливов мазута Последствия разливов мазута Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К берегам Темрюка и Тамани в Краснодарском крае движется масштабное пятно мазута предположительной массой 900 тонн, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он призвал сосредоточиться на решении проблемы, а не на поиске виновных в сложившейся экологической ситуации, передает портал 93.ru.

900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и все. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых. <…> Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани, — говорится в заявлении.

Ранее волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о выявлении новых следов мазута на Черноморском побережье Краснодарского края и в районе Севастополя. Нефтяные остатки были зафиксированы на пляжных территориях Анапы, а также в акватории близ крымского города.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о полном завершении работ по сбору мазутных остатков со дна Черного моря в Анапе на территории бывшего защитного вала. Представители штаба констатировали отсутствие необходимости в дальнейших очистных мероприятиях, добавив, что эксперты уже начали демонтаж полипропиленовых сетей.

Вениамин Кондратьев
Краснодарский край
мазут
Черное море
