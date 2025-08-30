В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря

Сбор мазута со дна Черного моря в Анапе на участке, где стоял защитный вал, окончательно завершен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что необходимости в очистных работах больше нет. Специалисты уже приступили к уборке полипропиленовых сетей.

На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних пяти километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса «Эра» — на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер, — говорится в заявлении.

Ранее у берегов Новороссийска произошел разлив нефти с турецкого танкера T.SEMAHAT, который загружали топливом в пяти километрах от береговой линии. По данным Росприроднадзора, в результате в Черное море вылилось около 30 кубических метров нефти.

Через некоторое время разлив нефти у берегов Новороссийска был локализован. В Росприроднадзоре заверили, что угрозы его распространения нет. Специалисты выехали на место происшествия для отбора проб воды и установления всех обстоятельств аварии.