Росприроднадзор прокомментировал разлив нефти у Новороссийска Росприроднадзор: разлив нефти в Черном море около Новороссийска локализован

Разлив нефти в Черном море около Новороссийска оперативно локализован, угрозы его распространения нет, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. По данным ведомства, специалисты выехали на место происшествия для отбора проб воды и установления всех обстоятельств аварии. Точное количество попавших в море нефтепродуктов уточняется.

Разлив оперативно локализован, угрозы распространения нет. Специалисты Росприроднадзора выехали на место происшествия: отобраны пробы морской воды, устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Ранее у берегов Новороссийска произошел разлив нефти с турецкого танкера T.SEMAHAT. В Черное море вылилось более тонны нефтепродуктов во время погрузочных операций в пяти километрах от берега. Власти ввели на месте локальный режим чрезвычайной ситуации.

Позднее специалисты зафиксировали значительное увеличение площади нефтяного разлива. По данным спутникового мониторинга, пятно достигло размеров около одного квадратного километра. Из-за ветреной погоды нефтепродукты стало относить в сторону Анапы и других западных городов региона.