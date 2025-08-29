Названа точная площадь нового разлива нефти в Черном море

Площадь нового разлива нефти, произошедшего у берегов Новороссийска в Черном море, достигла одного квадратного километра, заявил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный. По его словам, которые приводит ТАСС, нефтепродукты сносит в сторону более западных городов региона, речь идет в том числе об Анапе.

В настоящий момент по спутниковым снимкам фиксируется пятно, [которое] занимает площадь порядка квадратного километра. Сейчас в этом районе ветрено, волнение моря. Идет распространение на северо-запад, — сказал Станичный.

Ранее появилась информация, что у берегов Новороссийска произошел разлив нефти с турецкого танкера. Предполагается, что в Черное море вылилось больше тонны нефтепродуктов. Инцидент произошел с танкером T.SEMAHAT, когда его загружали нефтью в пяти километрах от береговой линии.

До этого в Якутске завершились работы по устранению разлива нефтепродуктов на реке Лене. Экологические службы продолжают мониторинг ситуации для предотвращения повторных инцидентов.