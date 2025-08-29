Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за аварии Росприроднадзор: в результате разлива в Черное море попало 30 кубометров нефти

В Черное море около Новороссийска попало около 30 кубических метров нефти в результате разлива на выносном причальном устройстве № 2 АО «КТК-Р», сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. В ведомстве также уточнили, что причины произошедшего устанавливаются.

Утром 29 августа при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО «КТК-Р» из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка. По данным компании, в море попало около 30 кубических метров нефти, — говорится в сообщении.

Ранее Росприроднадзор сообщил о локализации разлива нефти и заявил об отсутствии угрозы дальнейшего распространения нефтепродуктов. По данным ведомства, специалисты оперативно выехали на место для отбора проб воды.

До этого Минэкологии Красноярского края сообщило об отсутствии загрязнения дна реки Енисей после аварии теплохода, когда в результате пробоины в воду попало около 80 тонн топлива. Ведомство подчеркнуло, операция по эвакуации пострадавшего судна была успешно завершена.