На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута

Новые выбросы мазута были обнаружены на побережье Краснодарского края и Севастополя, сообщили волонтеры штаба «Дельфины». Нефтяные остатки нашли на пляжах Анапы и в акватории Севастополя.

Кажется, что масштаб катастрофы на Черном море до сих пор недооценен. <...> Поймите: мазут не исчез, он остается на дне, откуда его снова и снова выбрасывает при южных ветрах. И пока не изучено дно Темрюкского района, пока не остановлены утечки, выбросы будут продолжаться, — уточнили эксперты.

По словам местного блогера Юрия Озаровского, в Анапской бухте много мазута — чувствуется стойкий запах нефти. Несмотря на это, люди продолжают купаться. В Севастополе губернатор Михаил Развозжаев также сообщил о появлении «точечных пятен мазута». При этом он подчеркнул, что массового загрязнения побережья не произошло.

Ранее стало известно о тайном сбросе сточных вод на популярном среди российских туристов пляже Клеопатры в Аланье, где уровень загрязнения превышен почти в тысячу раз. После купания у детей начала появляться сыпь. При этом местные власти опровергли эту информацию. По мнению экспертов, без модернизации очистных сооружений пляж может лишиться статуса «голубого флага».