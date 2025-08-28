В Геленджике людей эвакуируют из базы отдыха после падения БПЛА

В Геленджике начали эвакуацию на базе отдыха, которая расположена рядом с полыхающим после атаки ВСУ лесом, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. По его словам, в сельской школе организовали пункт временного размещения.

В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха, — написал Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что на место возгорания был направлен вертолет МЧС. В тушении участвуют около 100 спасателей, задействовано 20 единиц техники. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в районе Геленджика в селе Криница произошло возгорание в лесном массиве после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Там заявили об обнаружении трех очагов пожара общей площадью 200 квадратных метров.

До этого лесной пожар возник на территории села Варваровка вблизи Анапы. Соответствующую информацию распространила пресс-служба мэрии российского города-курорта. Огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В ликвидации возгорания тогда были задействованы 37 единиц специальной техники и более 100 человек.