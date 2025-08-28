День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:05

Обломки БПЛА превратили лес под Геленджиком в пылающий массив

В Геленджике загорелся лесной массив после падения обломков БПЛА

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В районе Геленджика в селе Криница произошло возгорание в лесном массиве после падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Там заявили об обнаружении трех очагов пожара общей площадью 200 квадратных метров.

В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м. К тушению привлечены 14 человек и четыре единицы техники, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее лесной пожар возник на территории села Варваровка вблизи Анапы. Соответствующую информацию распространила пресс-служба мэрии российского города-курорта. Огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В ликвидации возгорания тогда были задействованы 37 единиц специальной техники и более 100 человек.

До этого в Ленинградской области для борьбы с пожаром на терминале компании «НОВАТЭК» был направлен специализированный пожарный поезд. В составе поезда находилось более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразующего вещества.

Геленджик
пожары
леса
БПЛА
