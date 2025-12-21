Ученые сделали важное открытие о временах года Nature: смена времен года в соседних регионах Земли происходит не одновременно

Смена времен года даже в соседних регионах Земли происходит не одновременно, выяснили ученые Калифорнийского университета в Беркли. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что близость по географическому положению не гарантирует одинаковый сезонный ритм.

Как выяснила научная группа, весна или период активной вегетации в одних районах могут наступать значительно раньше или позже, чем на соседних территориях. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав двадцатилетние спутниковые данные наблюдений за земными экосистемами. На их основе была создана детальная карта сезонных изменений, которая выявила существование своеобразных «природных часовых поясов», определяемых локальными климатическими и ландшафтными условиями.

Результаты демонстрируют, что особенно выраженная сезонная асинхронность характерна для регионов с высоким биоразнообразием. Исследователи считают, что такая вариативность формирует различные условия обитания на близлежащих территориях, что со временем может влиять на эволюционные процессы. Например, разное время цветения растений или доступности ресурсов способно смещать периоды размножения у животных и даже ограничивать скрещивание между популяциями, потенциально приводя к видообразованию.

