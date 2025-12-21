Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:18

Ученые сделали важное открытие о временах года

Nature: смена времен года в соседних регионах Земли происходит не одновременно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Смена времен года даже в соседних регионах Земли происходит не одновременно, выяснили ученые Калифорнийского университета в Беркли. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что близость по географическому положению не гарантирует одинаковый сезонный ритм.

Как выяснила научная группа, весна или период активной вегетации в одних районах могут наступать значительно раньше или позже, чем на соседних территориях. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав двадцатилетние спутниковые данные наблюдений за земными экосистемами. На их основе была создана детальная карта сезонных изменений, которая выявила существование своеобразных «природных часовых поясов», определяемых локальными климатическими и ландшафтными условиями.

Результаты демонстрируют, что особенно выраженная сезонная асинхронность характерна для регионов с высоким биоразнообразием. Исследователи считают, что такая вариативность формирует различные условия обитания на близлежащих территориях, что со временем может влиять на эволюционные процессы. Например, разное время цветения растений или доступности ресурсов способно смещать периоды размножения у животных и даже ограничивать скрещивание между популяциями, потенциально приводя к видообразованию.

Ранее исследователи обнаружили в Боливии рыбу Moema claudiae, которая считалась вымершей более 20 лет. Вид нашли в небольшом временном пруду на участке реликтового леса, сохранившемся среди сельхозугодий. Находка стала первой документированной фиксацией живых особей за последние два десятилетия.

