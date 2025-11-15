Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Боливии нашли «вымерших» рыб

В Боливии спустя 20 лет обнаружили считавшуюся вымершей рыбу Moema claudiae

Рыба Moema claudiae в представлении ИИ Рыба Moema claudiae в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Исследователи обнаружили в Боливии рыбу Moema claudiae, которая считалась вымершей более 20 лет, сообщает портал Nature Conservation. Вид нашли в небольшом временном пруду на участке реликтового леса, сохранившемся среди сельхозугодий. Находка стала первой документированной фиксацией живых особей за последние два десятилетия.

Для меня это нечто особенное — вновь обнаружить Moema claudiae. Это показало, что у нас теперь есть возможность сохранить этот вид в дикой природе, — сказал ученый Томас Литц.

Сейчас популяция Moema claudiae находится в пруду, где также обитают шесть видов сезонных карпозубых. Исследователи подчеркнули, что интенсивная вырубка лесов в регионе представляет серьезную угрозу для среды обитания этих уникальных рыб и местного биоразнообразия.

Ранее археологи Сиднейского университета установили, что комплекс Монте-Сьерпе в Перу, состоящий из более чем 5200 идентичных ям, служил одновременно рынком и системой учета товаров. Анализ находок выявил остатки сельскохозяйственной продукции и материалы для плетения: культура чинча использовала этот объект для хранения товаров. А в эпоху империи инков он служил средством для налогового учета и контроля запасов.

