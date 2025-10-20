Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 05:11

Назван новый президент Боливии

Родриго Пас победил на президентских выборах в Боливии

Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com

Центрист Родриго Пас одержал победу на президентских выборах в Боливии, следует из данных на сайте местной ЦИК. После обработки более 97% бюллетеней, органы власти подтвердили его назначение на высший государственный пост.

Хотим объявить народу Боливии, что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы, — сказал глава избирательного суда Боливии Оскар Хассентеуфель.

Ранее парламент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) назначил Ану Тришич Бабич временным главой республики. Это решение стало реакцией на отстранение от должности действующего президента Милорада Додика. Большинство оппозиционных депутатов в знак протеста проигнорировали голосование.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью с NEWS.ru заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать конкурентом президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах. По его словам, действующий глава государства испытывает давление из-за угрозы потерять свою должность.

президенты
выборы
Боливия
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, как бороться с постоянно переносящими доставку курьерами
Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию историческими регионами РФ
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
ФБР обнаружило вышку с видом на зону посадки самолета Трампа
Освобождение Херсона, ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 20 октября
Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени
Назван новый президент Боливии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 октября
Раскрыта неочевидная причина, по которой зумеры скупают антидепрессанты
Пулково перестал работать после инцидента с самолетом
Неизвестные беспилотники ненадолго парализовали аэропорт Мюнхена
Поломка шасси, аварийная посадка: что известно о ЧП с самолетом в Пулково
В Гонконге при посадке грузового самолета Boeing 747 погиб один человек
Врач раскрыла, чем опасно магазинное мороженое
Самолет выкатился за ВПП при посадке в Петербурге
В России перенесли дату выплаты пенсии за ноябрь
Общественники обратились к Гуфу на фоне билетов за 800 тысяч рублей
Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах
Ани Лорак раскрыла имя своего краша
Россиян призвали не защищаться от простуды большим количеством цитрусовых
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.