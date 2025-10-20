Назван новый президент Боливии

Центрист Родриго Пас одержал победу на президентских выборах в Боливии, следует из данных на сайте местной ЦИК. После обработки более 97% бюллетеней, органы власти подтвердили его назначение на высший государственный пост.

Хотим объявить народу Боливии, что у нас есть данные подсчета почти 100% голосов, которые уже необратимы, — сказал глава избирательного суда Боливии Оскар Хассентеуфель.

Ранее парламент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) назначил Ану Тришич Бабич временным главой республики. Это решение стало реакцией на отстранение от должности действующего президента Милорада Додика. Большинство оппозиционных депутатов в знак протеста проигнорировали голосование.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью с NEWS.ru заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может стать конкурентом президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах. По его словам, действующий глава государства испытывает давление из-за угрозы потерять свою должность.