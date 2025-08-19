Магнитные бури сегодня, 19 августа: что завтра, мигрени, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 19 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 августа

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 19 августа, ожидалась магнитная буря. Согласно предположению ученых, Кр-индекс мог достичь пяти единиц между 06:00 и 12:00 мск, что соответствует магнитной буре уровне G1. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений.

«Индекс геомагнитной активности в отсутствие сильного давления на магнитосферу пока держится в спокойной зоне, но вероятность, что ему удастся долго сопротивляться, невелика, и в течение дня в желтую и красную зону он почти наверняка уйдет. Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как остается в силе заявленная ранее продолжительность в одни-двое суток», — отметили в лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце произошли три вспышки, две из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,9.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 65%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 19 августа, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

В среду, 20 августа, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 51%. После 18:00 мск Кр-индекс может достичь пяти единиц — это означает, что на Земле начнется магнитная буря уровня G1.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 августа. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — пишет my-calend.

Как пережить мощнейшие магнитные бури

Чтобы снизить нагрузку на организм в период мощной геомагнитной активности, следует увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, заявила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. Однако важно не только достаточно спать, но и принимать витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. Также специалист рекомендовала избегать тяжелой пищи, стрессов и физических перегрузок.

«Возмущение геомагнитного поля оказывает возбуждающее действие на симпатическое звено вегетативной нервной системы, повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляет настроение и снижает трудоспособность. Повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом», — подчеркнула врач.

По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, успокоительные препараты и здоровый образ жизни помогут легче перенести магнитные бури. Она добавила, что специфических лекарств от этого природного явления не существует, однако важно сохранять спокойствие и заботиться о своем организме.

«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — сказала Лапа.

Врач подчеркнула, что для укрепления иммунитета и подготовки организма к неблагоприятным факторам необходимо избегать переутомления. Кроме того, следует беречь себя от длительного пребывания на солнце.

