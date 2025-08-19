Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 19 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 19 августа

Во вторник, 19 августа, жалобы на перебои мобильных сетей поступают из десятка регионов. В основном обращения касаются проблем с интернетом: пользователи не могут пользоваться мессенджерами, сервисами такси, банковскими приложениями и другими востребованными инструментами.

Сегодня больше всего жалоб приходится на «МегаФон», следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Обращения поступали в первую очередь из Москвы — со стороны столицы зарегистрированы 13% от общего числа заявок. Далее следуют Новосибирская, Самарская области — по 12%, Мордовия — 9%, Челябинская — 7%, Свердловская — 6%, Саратовская — 4%, Иркутская, Архангельская области, Приморье, Калмыкия, Ульяновская, Владимирская области, Алтай, ЕАО, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Татарстан, Забайкалье — по 3%.

Абоненты «Билайна», МТС, T2 и Yota также жалуются на сбои мобильного интернета. От них жалобы поступают из Алтайского края, Свердловской области, Москвы, Краснодарского края, Омской, Новосибирской, Астраханской областей и Санкт-Петербурга.

Почему не работает мобильный интернет 19 августа, причины

Мобильный интернет стали отключать в регионах из-за угрозы атаки БПЛА — об этом регулярно предупреждают региональные власти. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры.

В Кремле считают, что соответствующий подход полностью оправдан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее работу мобильного интернета ограничили в Мурманской области.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — сообщил местный оперативный штаб.

До этого о возможном длительном отключении мобильного интернета предупредили жителей и гостей Крыма. В региональном Министерстве внутренней политики, информации и связи подчеркнули, что это необходимо для противодействия украинским атакам. Сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать, добавили в ведомстве. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Ранее в условиях угрозы атаки БПЛА мобильный интернет не отключали, так как беспилотники в основном нацеливались на приграничные районы; сами дроны двигались по заранее подготовленным маршрутам или управлялись по короткому аналоговому сигналу, заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

Сейчас широкое распространение получили БПЛА с LTE-модулем, которые могут поддерживать связь через ближайшие базовые станции сотовой сети. В связи с этим возникает необходимость ограничивать мобильный интернет, пояснил Белов.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — считает эксперт.

