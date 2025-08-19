Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:36

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 августа: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня, 19 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 19 августа

Во вторник, 19 августа, жалобы на перебои мобильных сетей поступают из десятка регионов. В основном обращения касаются проблем с интернетом: пользователи не могут пользоваться мессенджерами, сервисами такси, банковскими приложениями и другими востребованными инструментами.

Сегодня больше всего жалоб приходится на «МегаФон», следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Обращения поступали в первую очередь из Москвы — со стороны столицы зарегистрированы 13% от общего числа заявок. Далее следуют Новосибирская, Самарская области — по 12%, Мордовия — 9%, Челябинская — 7%, Свердловская — 6%, Саратовская — 4%, Иркутская, Архангельская области, Приморье, Калмыкия, Ульяновская, Владимирская области, Алтай, ЕАО, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Татарстан, Забайкалье — по 3%.

Абоненты «Билайна», МТС, T2 и Yota также жалуются на сбои мобильного интернета. От них жалобы поступают из Алтайского края, Свердловской области, Москвы, Краснодарского края, Омской, Новосибирской, Астраханской областей и Санкт-Петербурга.

Почему не работает мобильный интернет 19 августа, причины

Мобильный интернет стали отключать в регионах из-за угрозы атаки БПЛА — об этом регулярно предупреждают региональные власти. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры.

В Кремле считают, что соответствующий подход полностью оправдан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее работу мобильного интернета ограничили в Мурманской области.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — сообщил местный оперативный штаб.

До этого о возможном длительном отключении мобильного интернета предупредили жителей и гостей Крыма. В региональном Министерстве внутренней политики, информации и связи подчеркнули, что это необходимо для противодействия украинским атакам. Сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать, добавили в ведомстве. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Ранее в условиях угрозы атаки БПЛА мобильный интернет не отключали, так как беспилотники в основном нацеливались на приграничные районы; сами дроны двигались по заранее подготовленным маршрутам или управлялись по короткому аналоговому сигналу, заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

Сейчас широкое распространение получили БПЛА с LTE-модулем, которые могут поддерживать связь через ближайшие базовые станции сотовой сети. В связи с этим возникает необходимость ограничивать мобильный интернет, пояснил Белов.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — считает эксперт.

Читайте также:

Удар по «Азову» и Купянск в окружении: новости СВО на утро 19 августа

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 августа

Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа

интернет
сбои
отключения
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.