Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 06:21

Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России берут в окружение Купянск, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 августа?

Начали брать Купянск в окружение

«Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», — подчеркнул Ганчев.

По словам главы ВГА, это необходимо для взятия города под контроль российскими военными. Он также добавил, что при лобовой атаке это не представляется возможным из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины.

Уничтожили взвод бригады «Холодный Яр» ВСУ

Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады «Холодный Яр» ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Потери украинских войск составили до взвода пехоты.

«Координаты выявленных целей переданы расчетам артиллерии и ударных БПЛА Южной группировки войск. Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки и укрытия ВСУ вместе с личным составом», — сообщило ведомство.

Уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали в министерстве обороны РФ. Там уточнили, что танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами.

Каждый выстрел корректировался с воздуха. Это позволило минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения, добавили в МО.

«Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожил укрепленные позиции противника на Красноармейском направлении зоны СВО. Очередной опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, был уничтожен огнем с закрытой позиции», — отметили в ведомстве.

Нанесли удар по скоплению войск ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар из РСЗО «Град» по скоплению войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате попадания уничтожено около десяти украинских военных, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов, что позволило подразделениям группировки войск «Восток» укрепить свои позиции на данном участке фронта.

«Расчетами реактивных систем залпового огня „Град“ группировки войск „Восток“ уничтожено скопление противника в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области», — отметили военнослужащие.

ВСУ
ВС РФ
Украина
СВО
Инна Аббазова
И. Аббазова
