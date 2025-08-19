Ситуация в аэропортах РФ 19 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Работа одного российского аэропорта была ограничена прошедшей ночью, однако и в других регионах наблюдаются задержки рейсов. Какова ситуация на утро вторника, 19 августа?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 августа, где задержки и отмены рейсов

В 01:10 мск от Росавиации поступило сообщение о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Около четырех утра воздушная гавань заработала в штатном режиме.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщила Росавиация.

В других аэропортах ограничения не вводили, однако в некоторых регионах наблюдаются переносы и отмены рейсов.

В петербургском аэропорту Пулково задержаны два вылета в Астрахань и Батуми. Отменено шесть рейсов в Москву и один в Шарм-эш-Шейх. На прибытие задержаны семь рейсов. Среди направлений — Худжанд, Москва, Тбилиси, Сочи, Иркутск, Санья, Ереван.

В аэропорту Шереметьево задержаны вылеты восьми рейсов до Минеральных Вод, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга. Около 30 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Сочи, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Новосибирск, Алматы.

В Домодедово задержаны пять рейсов: Сочи, Калининград, Новосибирск, Грозный и Уфа. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Куляб, Ереван, Чита, Новый Уренгой, Бишкек, Улан-Удэ и Иркутск.

В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержаны три рейса на вылет в Москву и один — в Челябинск. Задержек на прилет не обнаружено.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь 19 августа сбили 23 беспилотника ВСУ в регионах России. В частности, БПЛА уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму.

