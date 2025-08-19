В Росавиации сделали объявление насчет работы аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал Кореняко.

Ранее ВСУ осуществили массированную атаку на Волгоградскую область. Пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова указала, что обломки дрона рухнули на больницу и на территорию НПЗ, начались возгорания. Никто не пострадал, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи. Их перевели в другие отделения, подчеркнул Бочаров.

16 августа в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

Аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.