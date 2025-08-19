Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 03:44

В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ

Бочаров: обломки дронов ВСУ упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ осуществили массированную атаку на Волгоградскую область, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обломки дрона рухнули на больницу и на территорию НПЗ, никто не пострадал.

На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, — говорится в публикации.

Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи. Их перевели в другие отделения, подчеркнул Бочаров.

До этого в военном ведомстве заявили, что в ночь на 16 августа средства ПВО уничтожили почти 30 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Удары пришлись на шесть регионов страны, а часть дронов была сбита над акваторией Азовского моря.

Также стало известно, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.

НПЗ
больницы
Волгоградская область
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог поделился ожиданиями о возможной трехсторонней встрече по Украине
В Госдуме объяснили действие закона об отчуждении земельных участков
Зеленский впервые решил не настаивать на прекращении огня
В Росавиации сделали объявление насчет работы аэропорта Волгограда
В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ
Путин и Зеленский скоро встретятся? Переговоры в Белом доме: что известно
Макрон раскрыл, когда станет известно место встречи Путина и Зеленского
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 19 августа, дышим свободнее
«Решен на сегодняшний день»: политолог о территориальном вопросе по Украине
Трамп заявил, что начал готовиться к встрече Путина и Зеленского
Трамп 40 минут разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским
Украину обвинили в попытках хитростью оставить себе часть ДНР
Трамп раскрыл, когда прояснятся перспективы урегулирования по Украине
Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме завершилась
Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить
Трамп поставил на паузу переговоры с Зеленским ради звонка Путину
Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.