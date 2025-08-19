В российском городе загорелась больница из-за массированной атаки ВСУ Бочаров: обломки дронов ВСУ упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

ВСУ осуществили массированную атаку на Волгоградскую область, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обломки дрона рухнули на больницу и на территорию НПЗ, никто не пострадал.

На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, — говорится в публикации.

Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи. Их перевели в другие отделения, подчеркнул Бочаров.

До этого в военном ведомстве заявили, что в ночь на 16 августа средства ПВО уничтожили почти 30 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Удары пришлись на шесть регионов страны, а часть дронов была сбита над акваторией Азовского моря.

Также стало известно, что житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчину доставили в больницу с переломом.