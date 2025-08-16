Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:51

Два российских аэропорта временно закрылись

В аэропортах Самары и Волгограда ввели ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В субботу, 16 августа, в аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушные гавани временно перестали принимать и выпускать самолеты для обеспечения норм безопасности.

Астрахань (Нариманово), Волгоград: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

До этого рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа. Через некоторое время воздушная гавань стала снова принимать и отправлять рейсы.

Кроме того, в московском аэропорту Шереметьево утром 14 августа сохранялись перебои в расписании. На вылет были задержаны рейсы из шести городов. На прилет задерживались 72 рейса. В том числе, из-за границы. Похожая ситуация сохранялась в аэропорту Домодедово. Там на вылет с опозданием шли рейсы по шести направлениям.

Росавиация
Астрахань
Волгоград
аэропорты
