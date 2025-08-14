Ситуация в аэропортах РФ 14 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Этой ночью в российских аэропортах снова вводили ограничения, также наблюдаются задержки и отмены рейсов в регионах. Какова ситуация в аэропортах России сегодня, 14 августа, есть ли отмены и переносы рейсов в Москве?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 14 августа

В 23 часа 13 августа Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Около часа ночи перестал работать аэропорт Саратова. Ограничения в двух аэропортах сняли только в 04:30 мск.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Саратов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщили в Росавиации.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что после 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы. Местные жители рассказали, что прозвучало не менее пяти — семи громких хлопков. Минобороны России эту информацию не комментировало.

SHOT утверждает, что в одном из районов Волгограда после падения обломков одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины началось возгорание с задымлением.

В других аэропортах ограничения 14 августа не вводили, однако и там тоже наблюдаются задержки и отмены рейсов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево утром 14 августа сохраняются перебои в расписании. На вылет задержаны рейсы в Минеральные Воды, Маскат, Казань, Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. На прилет задерживаются 72 рейса. Среди них борта из Хургады, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Анталии, Мурманска, Кирова, Казани, Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга. Отменен рейс из Екатеринбурга.

В аэропорту Домодедово утром 14 августа тоже фиксируются задержки рейсов. На вылет с опозданием идут шесть направлений, среди них — Хургада (задержка более 15 часов), Грозный, Геленджик, Гянджа и Минеральные Воды.

На прилет задержаны 25 рейсов. В их числе — рейсы из Ташкента, Батуми, Шарм-эль-Шейха, Термеза, Хургады, Абу-Даби, Тель-Авива, Дубая, Омска, Ижевска, Кургана, Карши и Иркутска.

В аэропорту Сочи задерживаются восемь вылетов — в Тбилиси, Стамбул, Ереван, Нижнекамск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Москву. По прилетам ситуация сложнее: зафиксированы задержки 22 рейсов. Среди них — борта из Оренбурга, Тель-Авива, Еревана, нескольких рейсов из Батуми, а также из Грозного, Саранска, Шарм-эш-Шейха, Омска, Новосибирска и Перми.

