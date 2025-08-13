Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 23:29

Временные ограничения введены в одном из аэропортов России

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда

Самолет «Уральских авиалиний» Самолет «Уральских авиалиний» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Эти меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ожидается, что режим ограничений будет действовать до устранения всех рисков. Ограничения затронут как пассажирские, так и грузовые рейсы.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний. Временные меры могут привести к изменениям в расписании.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — проинформировал Кореняко.

Аэропорт Волгограда продолжает работу в штатном режиме, но с учетом введенных ограничений. Власти и авиационные службы предпринимают все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров. Ожидается, что нормальное расписание полетов восстановится в ближайшее время.

Прошлой ночью Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники отмечали, что в результате были задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх.

