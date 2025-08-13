Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 01:59

Mash сообщил о взрывах в Волгоградской области

Mash: минимум шесть взрывов прогремели в двух районах Волгограда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Mash сообщил, что Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники канала отметили, что в результате задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По данным Mash, системы противовоздушной обороны отражают атаку. Очевидцы сообщили каналу о шести мощных взрывах в Красноармейском и Кировском районах Волгограда. По данным Mash, жители проснулись от ярких вспышек и звуков пролета, похожих на дроны.

В городе усилены меры безопасности, работают экстренные службы. Власти пока не давали информацию о возможных атаках.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко официально сообщал, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения. По его данным, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты.

До этого жители Перми столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Это произошло на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Горожане отмечают, что им приходится искать Wi-Fi и подключаться к нему.

взрывы
Волгоград
атаки
ПВО
