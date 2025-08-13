Российский аэропорт временно закрыл небо

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее сообщалось, что Коми впервые с начала спецоперации подверглась атаке беспилотников ВСУ. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ухте. Работников предприятия срочно эвакуировали. Возгорания удалось избежать. Предположительно, в налете были использованы польские дроны FlyEye с радиусом действия до 50 километров.

После атаки БПЛА в Коми временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности. По данным Минцифры, соответствующие меры приняли, чтобы защитить инфраструктуру и обеспечить стабильность работы важных объектов.

Также временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно.