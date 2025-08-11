Налет на Коми: как Польша помогла организовать атаку дронов на НПЗ в Ухте

10 августа впервые с начала спецоперации атаке беспилотников ВСУ подверглась Республика Коми. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ухте. Работников предприятия срочно эвакуировали. Возгорания удалось избежать. Предположительно, в налете были использованы польские дроны FlyEye с радиусом действия до 50 километров, что исключает возможность их запуска с территории Украины. Кто и откуда атаковал Ухту и какие есть способы пресечь подобные диверсии — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Коми

Около 15:20 10 августа в городах Республики Коми сработали системы оповещения об угрозе беспилотников. ВСУ атаковали регион впервые с начала спецоперации. Один из дронов упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Были эвакуированы работники НПЗ, а также посетители и персонал торгового центра «Ярмарка», поскольку неподалеку были слышны звуки, похожие на взрыв.

В городе была объявлена тревога, а в аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. К вечеру власти сообщили, что введенный из-за полетов БПЛА в Ухтинском районе режим опасности отменен. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил в Telegram-канале, что пострадавших в результате атаки нет и воздушная гавань возобновила работу.

По предварительной информации, для удара по территории Коми украинская армия использовала польские разведывательные БПЛА FlyEye. Устройство оснащено камерами и тепловизором, оно предназначено для поиска и сбора разведывательных данных, а также нанесения ударов в качестве дрона-камикадзе. Согласно тактико-техническим характеристикам беспилотников FlyEye, при скорости 120 км/ч их максимальная дальность полета составляет 50 километров. Таким образом, это исключает возможность запуска дронов с подконтрольных Украине территорий.

Кто и откуда запускал дроны FlyEye

Есть два варианта, как польские БПЛА могли ударить по ухтинскому НПЗ, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, либо это сделали некие «ждуны», либо дроны запускали из нейтральных вод.

Беспилотник FlyEye Фото: WOJTEK JARGILO/ТАСС

«Корабли выходят, в частности, из Прибалтики, а также из других западных стран. Они направляются в нейтральные воды, и оттуда летят беспилотники. Например, долгое время украинская армия использовала суда, которые входили в зерновую сделку и были предназначены для транспортировки пшеницы. На этих судах — подтверждено документально — стояли установки, использовавшиеся для запуска дронов», — рассказал собеседник NEWS.ru.

У украинских террористов были сообщники на российской территории, убежден первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. Он указал, что кто-то должен был доставить дроны до нужного места и, скорее всего, еще и обеспечить объективный контроль за их вылетом.

«Такое уже случалось, когда произошла синхронизированная атака на аэродромы российской стратегической авиации. Точно так же могли быть зафрахтованы фуры — туда точно войдет даже беспилотник с размахом крыльев в 3,6 метра — а водителей использовали втемную. Управлять навигацией в нынешних условиях возможно и из Киева, лишь бы была связь», — пояснил парламентарий NEWS.ru.

Какие еще есть способы осуществления диверсий

Польские агенты могли проникнуть на территорию России и наладить производство дронов из подручных материалов кустарным методом, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Тем более, отметил он, материалы для этих беспилотников можно купить и на территории России.

«Все это вычислить очень сложно. В частности, польские агенты могут быть хорошо подготовлены и в совершенстве владеть русским языком. Такими атаками враги хотят показать, что для них не существует понятия „глубина территории России“. Уже был аналогичный инцидент с атакой дронов в Иркутской области», — напомнил политолог в беседе с NEWS.ru.

Как защититься от подобных атак

Чтобы защититься от таких атак, надо не только внимательно следить за ситуацией, но срочно осуществить ряд практических мер, заявил Милонов.

«Любые НПЗ и другие объекты должны быть оснащены антидроновой защитой. Над танками, над цистернами — их не так много — надо натянуть антидроновую сетку. Да, она не дает стопроцентной гарантии, но существенно снижает ущерб», — пояснил депутат.

Танк Т-80БВМ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Перенджиев в качестве одной из первоочередных мер предложил провести аудит заброшенных заводов советского ВПК.

«Там могут находиться подпольные производства, работающие на противника, в том числе по созданию дронов. Специальную военную операцию нужно проводить не только в ее нынешней зоне, но и на всей территории России. Надо активно бороться с внутренними врагами. Это работа не только для спецслужб. Должен активно действовать Росфинмониторинг, который занимается противодействием финансированию терроризма. Разумеется, надо задействовать МВД, Росгвардию, налоговую и таможенную службы. Часть вопросов должны быть на контроле у региональных и муниципальных властей. Разбираться нужно не только с исполнителями, а выявлять всю цепочку, включая тех, кто играет на поле теневой экономики», — заключил аналитик.

