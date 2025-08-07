«Скорей бы перемирие»: ВСУ бегут из Юнаковки в Сумской области, что дальше

Российские войска ведут тяжелые бои у населенного пункта Юнаковка Сумской области, где Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются прорвать фланги наступающих подразделений. По данным источников, ВСУ здесь несут крупные потери, из-за чего часть украинских бойцов отказывается штурмовать позиции ВС РФ. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: Киев попытается удержать позиции в регионе любой ценой. Какая сейчас обстановка на Сумщине и стоит ли ждать массового бегства бойцов ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о боях под Юнаковкой

Источники в российских силовых структурах сообщили, что группировка «Север» Вооруженных сил РФ продолжает бои в районе Юнаковки. Украинские подразделения, не считаясь с потерями, пытаются прорвать фланги наступающих войск, но их попытки остаются безуспешными. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

При этом интенсивность контратак ВСУ снижается, заявляют источники. Некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет про 156-ю отдельную механизированную бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине. Причинами неподчинения называют низкое морально-психологическое состояние и неадекватное командование подразделений.

На этом фоне ВСУ стали бросать на штурмы новобранцев без подготовки. Их, предположительно, используют в целях отвлечения ВС РФ, а также для обнаружения российских огневых точек. Эту информацию МО РФ также не подтверждало.

Какая сейчас обстановка под Юнаковкой

Юнаковка считается важным логистическим центром ВСУ в Сумской области. О начале боев за этот населенный пункт стало известно еще в июне. Тогда военный эксперт Андрей Марочко отметил, что взятие Юнаковки поможет российским военным подготовить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь региона.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что жестокие бои идут как в самой Юнаковке, так и в ее окрестностях. По его словам, ВСУ стягивают на этот участок все имеющиеся резервы, так как боятся потерять еще один регион.

«Дело идет к тому, что ВС РФ двинутся дальше, но о каком-то прорыве говорить преждевременно. Сумы ВСУ уже тоже укрепляют. Кого-то выводят из города, сооружают вокруг него оборонительные районы. Там же все рядом, по большому счету. Туда достает дальнобойная артиллерия», — заявил он. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, характер местности в Сумской области не способствует прорывам.

«Оборона ВСУ достаточно давно выстроена вдоль естественных преград, вдоль реки. Поэтому наступление с севера на юг там не может привести к прорывам. У наших вооруженных сил явно нет такой цели, потому что наиболее логичным было бы наступление с востока на запад — в обход реки и выстроенных укреплений», — выразил мнение собеседник NEWS.ru.

Почему бойцы ВСУ бегут с поля боя

Уже не раз сообщалось о крупных потерях, которые несут украинские военные в Сумской области. В конце июля стало известно, что в боях за Юнаковку они лишились 10 штурмовых групп. А в начале августа у населенного пункта пропала без вести 2-я рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На официальной странице батальона в соцсетях появился пост с призывом пополнить ряды штурмовых отрядов.

По данным российских силовых структур, украинские военные в целом стали чаще сдаваться в плен. Причинами для этого стали тяжелые условия службы, принудительная мобилизация, некомпетентное командование, «мясные штурмы», отсутствие мотивации и перспектив. Пленный офицер 158-й бригады ВСУ Сергей Носиковский заявлял о резком падении боевого духа среди младшего командного состава. «Он изначально был подавлен. <…>. Поскорей бы договаривались, заключали перемирие», — сказал боец.

Онуфриенко отмечает, что в украинской армии продолжает расти уровень дезертирства.

«Объективных данных нет, но киевские депутаты сами говорят, что общее число дезертиров превысило 400 тысяч человек. В этом году наблюдается его более быстрый рост, особенно весной и в первые месяцы лета», — заметил эксперт.

Однако положение ВСУ в Сумской области сейчас вряд ли можно назвать отчаянным, добавил Онуфриенко. По мнению аналитика, украинским войскам в регионе пока удалось стабилизировать линию фронта.

Дандыкин также считает, что признаков полного обвала фронта на Сумщине еще нет.

«Пока ясно, что ВСУ дерутся. Надо учитывать, что фронт в этом регионе имеет достаточно протяженную линию. И освобождение этих территорий нашим войскам дается непросто. Враг использует для сопротивления разные методы — и атаки беспилотники, и террор, и диверсии. Кроме того, пока у них есть возможность держать свои формирования в узде — массового бегства не наблюдается», — резюмировал эксперт.

