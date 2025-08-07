ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 7 августа 2025 года, правда ли продолжается мясорубка в Юнаковке, каковы потери ВСУ?

Ситуация в Сумской области утром и днем 7 августа

На Сумском направлении в районе Юнаковки продолжается мясорубка: ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Подразделения ВДВ и морской пехоты, отразив натиск противника, продолжают наступление. За сутки сорвано пять контратак ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков. В Юнаковке штурмовые группы „северян“ продвинулись на 300 м вглубь населенного пункта», — отметил источник.

Как утверждает канал, командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полного курса боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы. Эти группы командиры заводят для вскрытия огневых точек ВС РФ и в качестве отвлекающего маневра, после чего в бой идут подготовленные подразделения, объяснили авторы.

«Сообщается о боях за приграничную Лукашовку. Продолжаются ожесточенные боевые действия в районе Кондратовка — Юнаковка», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По данным «Северного ветра», суточные потери ВСУ в живой силе составили более 140 человек. Вместе с тем уничтожены различные виды вооружения: боевые бронированные машины, радиолокационная станция, минометы, пикапы и грузовики, пункты управления БПЛА, дроны, склады с боеприпасами, уточнил канал.

«По данным украинских СМИ, в ходе визита [президента Украины Владимира] Зеленского на пункт управления группировкой ВСУ в Сумской области обсуждались планы круговой обороны города Сумы и строительства оборонительных укреплений. Несмотря на подобные заявления, подразделения группировки „Север“ готовы к любой провокации врага», — пишет источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Что происходит в Курской области утром 7 августа

На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка ВС РФ обнаружила выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки — им нанесено огневое поражение, обе уничтожены, сообщил «Северный ветер».

«В суджанском приграничье продолжается разминирование освобожденных территорий: инженерными подразделениями „северян“ за сутки обнаружено и обезврежено 3360 взрывоопасных предметов», — отметили авторы.

Сутками ранее ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российских войск при помощи самоходной артиллерии — выдвижение САУ своевременно зафиксировала разведка ВС РФ, в результате огневого поражения установка уничтожена, писал источник.

До этого украинские войска не предпринимали активных действий, в то время как подразделения Северной группировки войск выполняли поиск и уничтожение боевых групп ВСУ, сообщил канал.

Ранее на данном участке фронта российская разведка вскрыла две боевые группы из состава 158-й мехбригады ВСУ, после чего они были уничтожены, сообщил канал.

«Также ударом FPV-дрона в районе Искрисковщины поражены ББМ „Козак“ и миномет», — утверждают авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

