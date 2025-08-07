Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:27

Разгром ПВО, Днепр без воды и света: удары по Украине сегодня, 7 августа

ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ сегодня нанесли мощный ночной удар «Геранями» по объектам в Днепропетровской области. Что стало целью атак на Украину сегодня, 7 августа, сколько летело БПЛА, где еще были попадания?

Сколько БПЛА атаковало цели на Украине сегодня, 7 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ВС РФ в ночь на 7 августа атаковали военные цели на Украине с использованием 112 БПЛА. Прямые попадания зафиксированы по крайней мере в 11 районах.

«Ночью „Герани“ атаковали объекты в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумах. Все цели поражены», — сообщил Telegram-канал «Герань цветущая».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поразили в Днепропетровске 7 августа

Атаки российских БПЛА на цели в районе Днепра (Днепропетровска) и в области начались после часу ночи. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пишет, что в регионе под атакой оказались цели в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде, а также в районе города Самар.

«Массированный налет БПЛА по спирали: удары по городам и райцентрам (порядка 30 дронов). Цели: энергетическая и промышленная инфраструктура. Сложная доразведка, удары волнами. Также возможна проверка новых маршрутов обхода ПВО», — пишет Лебедев.

Местные власти подтвердили, что по крайней мере часть БПЛА попала по целям. В Днепре, Павлограде, Желтых Водах и Кривом Роге 7 августа отключены электричество и водоснабжение. Украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске поражены административное здание, предприятие и ж/д станция Нижнеднепровск-Узел.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Где еще были удары по целям на Украине 7 августа

ВС РФ нанесли несколько ударов по целям в Херсоне и районе города. Лебедев называет это попыткой парализовать логистику ВСУ на южном направлении.

«Цели: армейская инфраструктура, штабы, переправы. Работа КАБ (корректируемых авиабомб) указывает на действия авиации в связке с БПЛА и средства подавления ПВО», — пишет Лебедев.

«Сообщают о массированных бомбардировках и артиллерийских обстрелах острова Карантинный, на котором находятся крупные промзоны и кварталы Корабел-1 и Корабел-2. Несколько дней назад был поражен мост, соединяющий остров с городом на правом берегу Днепра», — отмечает Telegram-канал «На самом деле в Херсоне».

Удары в Сумской и Черниговской областях наносились по логистике и ПВО. Также под давлением с воздуха остается Харьковская область, в особенности Чугуев и районы вблизи Купянска.

«Вероятно, ВС РФ работают по принципу „не дать накопить резервы“», — отмечает Лебедев.

Кроме того, один дальний удар был нанесен по передовой логистике ВСУ в районе Покровска.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

