Военэксперт раскрыл оптимальную тактику взятия Харькова и Днепропетровска

Взятие крупных украинских городов вроде Харькова и Днепропетровска представляет трудности для ВС РФ из-за размеров, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такие населенные пункты могут быть освобождены благодаря обходным маневрам.

Прежде всего, будут перерезаны все логистические пути вокруг этих мегаполисов, чтобы лишить противника продовольствия, воды и медикаментов. Также будут предприняты все меры для организации восстания населения, чтобы оно вытеснило украинские войска, возможно, даже с применением оружия. Это потребует создания мощного подполья и обеспечения оружием тех жителей, которые ожидают прихода российских войск, — сказал Баранец.

Он также отметил, что подобную стратегию можно использовать и для освобождения Запорожья.

Ранее сообщалось, что командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук и командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области, а также о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области. Путин выразил благодарность командованию и личному составу группировок за эффективные действия.