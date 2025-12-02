Посещение Путиным военного штаба 30 ноября сняли на видео

Президент России Владимир Путин посетил один из штабов объединенной группировки войск вечером 30 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. На совещании, видеозапись с которого была опубликована в Сети, лидер РФ заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева.

В частности, командующие доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области, а также о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области. Путин выразил благодарность командованию и личному составу группировок за эффективные действия. Также он поставил задачи, связанные с обеспечением войск всем необходимым для ведения боевых действий в предстоящий зимний период.

Ранее Путин говорил, что киевское командование пыталось прорвать блокаду Красноармейска любой ценой и без учета потерь. По его словам, на позиции бросались новые подразделения.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии для NEWS.ru говорил, что российские вооруженные силы способны установить полный контроль над Волчанском до конца 2025 года. Он отметил, что в настоящее время под контролем российской армии находится приблизительно 70% территории города.