02 декабря 2025 в 03:38

«Не считаясь с потерями»: Путин о попытке ВСУ деблокировать Красноармейск

Путин: ВСУ стремились деблокировать Красноармейск, не считаясь с потерями

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Киев пытался деблокировать Красноармейск любой ценой, не считаясь с потерями, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что командование бросало новые подразделения практически на убой, передает пресс-служба Кремля.

Противник любой ценой, именно любой ценой, пытался деблокировать Красноармейск, не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения практически на убой, без всякого привлечения, — указал Путин.

Ранее Путин отметил, что инициатива полностью находится в руках ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, в частности, это касается группировок «Центр» и «Восток», передает пресс-служба Кремля.

При этом он рассказал, что Киев во время боевых действий не жалеет простых украинских солдат. Он напомнил, что в ВСУ есть много обычных граждан, «в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская», пояснил он.

Тем временем Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, там сейчас идут уличные бои.

