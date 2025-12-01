День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 22:45

Путину доложили о старте операции по освобождению Гуляйполя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, там сейчас идут уличные бои, передает пресс-служба Кремля.

Также [командующий войсками группировки «Восток»] Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что линия обороны ВСУ серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Купянска. Военачальник отметил, что бойцы группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских подразделений, заблокированных на левобережье реки Оскол.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Запорожская область
доклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работа курьером, армия или срок? Что ждет Милохина при возвращении в РФ
«Инициатива в руках ВС РФ»: Путин оценил обстановку в зоне СВО
Блэкаут в Раменском оставил десятки домов без света и лифтов
В ООН высказались об атаках на танкеры в Черном море
Косачев предрек незавидную судьбу для Макрона из-за Украины
Окруженные под Красноармейском войска ВСУ ликвидированы
Дед-партизан, спор с тестем, перемирие в Газе: кто такой зять Трампа Кушнер
Сочи остался без авиасообщения
Путину доложили о старте операции по освобождению Гуляйполя
«Гибридные атаки»: ЕК хочет ввести санкции против Белоруссии
ВС РФ освободили Красноармейск
Школьники в Германии разучились делать базовые вещи
«Нас задушит фастфуд»: ресторатор о кафе на Патриках, санкциях и ИИ
Внучка Шиловского, Лещенко, Басков отметили 50-летие одной популярной песни
Аглая Шиловская впервые вышла на сцену после похорон дедушки
Петербуржцы обнаружили кучу коровьих голов рядом с детской площадкой
Адвокат бьет тревогу из-за состояния арестованного чиновника
«Большая ложь»: кардиолог предупредил об опасности популярных напитков
Просящего о помиловании Нетаньяху пригласили в Белый дом
Марочко заявил о целенаправленных ударах ВСУ по свидетелям их преступлений
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.