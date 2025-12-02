«Простого солдата не жалко»: Путин указал на безразличие Киева Путин заявил, что Киеву не жаль простых солдат

Киев не жалеет простых украинских солдат, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск. Он напомнил, что в ВСУ есть много обычных граждан.

Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко, — подчеркнул Путин.

Ранее Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, там сейчас идут уличные бои.

Также Путину доложили о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук отчитался президенту о взятии южной части города Димитрова. В свою очередь командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск.