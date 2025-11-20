Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:09

Назван возможный срок освобождения Волчанска

Военэксперт Кнутов: Россия может освободить Волчанск до конца года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы РФ могут полностью освободить Волчанск к концу 2025 года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в настоящее время под контролем российской армии находится около 70% территории города.

70% Волчанска под нашим контролем. Обычно, мы во время освобождения городов обходим их с разных сторон, берем в клещи, а потом уже изолируем, лишаем ВСУ подвоза боеприпасов и препятствуем ротации личного состава. Нехватка продуктов и всего остального ведет к тому, что противник изматывается. Затем ВСУ либо сдаются, либо погибают. Есть шанс к концу года освободить Волчанск, — пояснил Кнутов.

По его мнению, для полного контроля над городом необходимо обойти и изолировать оставшиеся под контролем украинской армии кварталы. Военэксперт отметил, что около 30% городской застройки все еще удерживается ВСУ, поэтому требуются дальнейшие наступательные действия.

Естественно, придется нам еще поработать — есть попытки отрезать город и обойти тот участок, который под контролем украинской армии. Когда Волчанск попадет под контроль наших войск, это будет психологический удар для Украины, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. Источник в силовых структурах рассказал о пленении троих украинских военнослужащих. В Минобороны информацию пока не комментировали.

Волчанск
Харьковская область
СВО
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
