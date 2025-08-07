В украинском городе зафиксирована серия взрывов В Днепре на фоне тревоги прогремели взрывы

Ночь в Днепре на юго-востоке Украины была нарушена мощными взрывами. Атака произошла на фоне действующей воздушной тревоги, сообщают местные СМИ.

Власти города ситуацию не комментировали. Согласно данным официальной онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 00:22 по московскому времени и продолжала действовать в момент атаки.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование ВСУ перебросило часть военнослужащих с позиций в Днепропетровской области на Красноармейское направление. По его словам, противник передислоцировал свои «наиболее боеспособные силы».

До этого в Сети опубликовали карту продвижения российских военных в Днепропетровской области. Как следует из сводки Минобороны России от 5 августа, под контроль российских подразделений перешел населенный пункт Январское.

Между тем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» информировал, что российские войска установили контроль над КПП «Гоптовка». Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.