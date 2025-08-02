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02 августа 2025 в 23:52

Рота десантников ВСУ сгинула в районе Юнаковки

ТАСС: у Юнаковки почти полностью пропала без вести рота десантников ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Информации о пропавших от командования нет, зато на официальном аккаунте батальона появился пост с призывом пополнить ряды штурмовых отрядов, уточнил собеседник агентства.

В Сумской области командование 95-й ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки, — отметил собеседник.

До этого в Министерстве обороны России информировали, что войска РФ смогли занять Часов Яр. По информации ведомства, установление контроля над соответствующим населенным пунктом осуществили бойцы Южной группировки войск в ходе наступательных действий во время спецоперации на Украине.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский также предупреждал, что потеря Часова Яра грозит ВСУ окружением их северной и восточной группировок. По его словам, к осени ситуация может стать катастрофичной для Киева. В Минобороны РФ никак не реагировали на эту информацию.

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