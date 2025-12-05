Взрыв в «Грозном-Сити», БПЛА против дезертиров: ВСУ атакуют РФ 5 декабря

За прошедшие сутки над регионами России были уничтожены 85 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае вспыхнул пожар в порту. По неподтвержденным данным, дроны атаковали бизнес-центр «Грозный-Сити» в Чечне. В Белгородской области были ранены 11 человек. Противник применяет БПЛА для уничтожения дезертиров. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на Россию — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО сбили 85 украинских БПЛА за сутки над регионами России

Накануне вечером ВСУ попытались атаковать РФ 44 беспилотниками самолетного типа, заявили в Минобороны. Атаке подверглись пять регионов страны.

Больше всего воздушных целей — 30 БПЛА — сбили над Курской областью, уточнили в Минобороны. Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, три — над Белгородской, два — над Воронежской, один — над Брянской.

В ночь на 5 декабря силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщили в российском военном ведомстве. По девять дронов сбили над Самарской областью и Крымом, восемь — над Саратовской. Еще по семь БПЛА были ликвидированы над Волгоградской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем, заявили в Минобороны.

К каким последствиям привели атаки ВСУ на российские регионы

В Темрюке Краснодарского края были повреждены элементы портовой инфраструктуры в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

«Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован», — говорится в сообщении.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фотографиях, опубликованных в Сети, виден поднимающийся в небо столб черного дыма и яркое зарево от разгоревшегося пожара в городе.

В Курске обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили окна в частных домах и автомобиль, заявил мэр города Евгений Маслов. По его данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

«Все оперативные службы работают на месте. Всем жителям окажем помощь», — сказал он.

В Ростовской области были сбиты БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

В Минтопэнерго ЛНР сообщили, что в ночь на 5 декабря украинские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском районах Луганской Народной Республики. В результате ударов беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества. Энергетики быстро подключили часть абонентов к резервным источникам питания. Ведется работа по ликвидации последствий аварии и восстановлению электроснабжения.

В Минобороны РФ не комментировали последствия атак ВСУ на российские регионы.

Что известно о предполагаемой атаке украинских дронов на Чечню

Одна из башен бизнес-центра «Грозный-Сити» в столице Чечни могла попасть под удар украинского беспилотника в ходе ночной атаки. Утром 5 декабря ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали кадры, на которых видны повреждения и пожар в здании.

В «Грозном-Сити» располагаются несколько государственных учреждений, торговый центр и жилые помещения. Комплекс расположен в центре столицы Чечни.

Грозный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Официальной информации об атаке и о возможных жертвах не поступало. О повреждениях жилых домов и отеля, которые находятся рядом, также ничего не сообщается. Глава Чечни Рамзан Кадыров не комментировал возможный инцидент в бизнес-центре «Грозный-Сити».

В ночь на 5 декабря в Грозном объявили опасность из-за вероятной атаки БПЛА. В аэропорту города, а также в соседних Магасе и Владикавказе был введен план «Ковер». Ограничения были сняты утром 5 декабря.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Белгородской области за сутки были ранены 11 человек в результате обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки Белгородскую область пытались атаковать 82 БПЛА ВСУ. Кроме того, противник выпустил по региону 19 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, ранения получили 11 мирных жителей. Он отметил, что в поселке Борисовка пострадали пятеро мужчин: трое — накануне, двое — 5 декабря.

«Один из них получил тяжелые ранения. Двоим мужчинам с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте», — написал Гладков.

Он добавил, что в Волоконовском округе были ранены двое мужчин. Один местный житель, по словам губернатора, пострадал в селе Волчья Александровка в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. Второй получил ранения в хуторе Екатериновка после детонации беспилотника на территории сельхозпредприятия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В городе Грайвороне в результате атаки дрона на коммерческий объект ранен мужчина. В селе Белянка в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. Помощь оказана», — сказал Гладков.

Он добавил, что в результате атак ВСУ были повреждены машины, частные и многоквартирные дома, а также линия электропередачи. В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова об обстрелах Белгородской области.

ВСУ создали спецрасчеты БПЛА для уничтожения дезертиров

Командование ВСУ создало в 225-м отдельном штурмовом полку специальные расчеты беспилотников для уничтожения дезертиров, сообщил источник в российских силовых структурах.

«Помимо штурмовых действий, в задачи 225-го отдельного штурмового полка входит контроль за механизированными подразделениями и теробороной, чтобы они не покидали позиции», — отметил он.

Жительницу Омска осудили за оправдание терроризма

Омский суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ России.

Установлено, что в апреле 2024 года осужденная разместила в социальных сетях одобрительный комментарий под видеозаписью, на которой была запечатлена атака беспилотных летательных аппаратов на один из российских регионов. Женщина полностью признала свою вину.

Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщине также запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов и чатов. Мобильный телефон, с которого она отправляла комментарии, был конфискован в доход государства.

Читайте также:

Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит

ВСУ пытались атаковать SHAMAN? Что известно, слова Мизулиной

Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве