Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших нет, последствия уточняются, подчеркнул глава региона.

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь ПВО ликвидировала и перехватила 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым — по девять беспилотников над каждым регионом. Восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

