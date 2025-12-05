Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 07:26

Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

ПВО РФ
Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших нет, последствия уточняются, подчеркнул глава региона.

Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — написал Слюсарь.

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь ПВО ликвидировала и перехватила 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым — по девять беспилотников над каждым регионом. Восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» новой модификации открыли «охоту» на вертолеты и самолеты ВСУ. В Минобороны Украины отметили, что за два-три года дроны-камикадзе «Герань» сильно эволюционировали.

