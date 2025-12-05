ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 08:46

Появились кадры с заревом над портом Темрюка после атаки ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию, на которой запечатлены последствия атаки ВСУ на Краснодарский край. На снимке виден поднимающийся в небо столб черного дыма и яркое зарево от разгоревшегося пожара в портовом городе Темрюк.

В публикации отмечается, что очевидцы сообщали о громких взрывах. По их словам, после этого вспыхнул пожар.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники регионального МЧС. На месте также работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Вместе с тем Росавиация ввела в аэропорту Краснодара временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. Представитель ведомства отмечал, что принятые меры призваны обеспечить безопасность воздушной гавани.

Россия
Краснодарский край
атаки ВСУ
порты
взрывы
