05 декабря 2025 в 11:44

Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в нескольких регионах ЛНР

Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в трех округах ЛНР

Ночью украинские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском районах Луганской Народной Республики, сообщили в Минтопэнерго ЛНР. В результате ударов беспилотников несколько населенных пунктов остались без электричества.

Ночью ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) атаковали объекты электроэнергетики в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском муниципальных округах. В результате ударов вражеских БПЛА были обесточены потребители г. Горское, частично г. Северодонецка, а также пяти близлежащих населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергетики быстро подключили часть абонентов к резервным источникам питания. Ведется работа по ликвидации последствий аварии и восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский беспилотник. Согласно данным Минобороны РФ, девять дронов были уничтожены над Самарской областью и Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, семь — над Волгоградской и Ростовской областями и один — над Краснодарским краем.

