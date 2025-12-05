ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:34

Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Омский суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Обвиняемая одобрила атаки ВСУ на Россию.

Судом было установлено, что в апреле 2024 года осужденная разместила в социальных сетях одобрительный комментарий под видеозаписью, на которой была запечатлена атака беспилотных летательных аппаратов на один из регионов Российской Федерации. Женщина полностью признала свою вину.

По результатам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов и чатов. Мобильный телефон, с которого она отправляла комментарии, был конфискован в доход государства.

Ранее на скамье подсудимых оказался другой житель Омска — Георгий Тырков. Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Тырков, будучи несовершеннолетним и находясь за границей, разместил комментарий, пропагандирующий терроризм, а с декабря 2022 по декабрь 2023 года систематически переводил деньги на нужды ВСУ.

атаки ВСУ
БПЛА
суды
терроризм
Омск
