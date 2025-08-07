Стало известно, почему ВСУ бросают на штурм новобранцев в Сумской области

ВСУ бросают на штурм в Сумской области новобранцев без подготовки для отвлекающего маневра, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там добавили, что таких солдат используют для обнаружения огневых точек бойцов группировки войск «Север». После этого на боевые действия отправляют подготовленные подразделения.

Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки. <…> Эти группы командиры заводят <…> в качестве отвлекающего маневра, — говорится в сообщении.

Ранее попавший в плен офицер 158-й бригады ВСУ Сергей Носиковский сообщил о критическом падении боевого духа среди младшего командного состава украинской армии. По его словам, многие военнослужащие устали от боевых действий и хотят скорейшего заключения перемирия.

До этого председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что потери территорий в Сумской области приведут к политической гибели украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение российской армии ускорит развал фронта ВСУ.