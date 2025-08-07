Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно

Британский военный аналитик Майкл Кларк предположил в интервью итальянской газете La Repubblica, что к 2030-му ВС РФ ответят на провокации стран Балтии. По мнению эксперта, Москва стремится держать Европу в состоянии страха, чтобы оказать влияние на внутреннюю политику европейских государств. Что грозит прибалтам — в материале NEWS.ru.

Что заявил британский аналитик о возможной атаке ВС РФ на страны Балтии

Военный аналитик Королевского колледжа Лондона, бывший директор крупнейшего британского аналитического центра по вопросам обороны RUSI профессор Майкл Кларк в интервью La Repubblica допустил, что ВС РФ ответят на провокации стран Балтии к 2030 году. По его словам, Москва, вероятно, решится на этот шаг независимо от развития событий на Украине.

Это не будет атака с применением ядерного оружия, отметил Кларк. По его словам, Москва хочет заставить Европу жить в постоянном страхе, чтобы влиять на ее внутреннюю политику. Аналитик подчеркнул, что ВС РФ на начальном этапе могут организовать вторжение спецназа в одну из прибалтийских стран. Цель этой операции — спровоцировать НАТО и проверить его реакцию. По этой причине Кларк назвал выход США из договора о РСМД в 2019 году непродуктивным шагом.

В каком случае ВС РФ могут напасть на Прибалтику

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков назвал слова Кларка полным бредом. Он отметил, что никаких поводов и смысла нападать на прибалтийские страны у России сейчас нет.

«Можно сказать, что Прибалтика нам совсем не интересна. Конфликт в Балтийском регионе возможен в том случае, если западные страны начнут прямую и серьезную блокаду Калининградской области — будут захватывать или топить корабли, объявят беспилотную зону и так далее. Тогда Россия будет вынуждена решать задачи по деблокаде области. Это единственный вариант. Россия не собирается и не будет нападать на Прибалтику», — заявил эксперт NEWS.ru.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Почему аналитики в Пентагоне подталкивают страны Балтии к войне с РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что аналитики из Минобороны США хотят устроить заваруху в Прибалтике.

«Никакого нападения России, разумеется, не будет. А если атакуют нас? Застрельщиками и провокаторами вполне могут быть страны Балтии. Аналитикам из Пентагона хочется подготовить что-то другое, когда у киевского режима истощатся силы. Захотят подтянуть резервы из Европы», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что ФРГ развернула целую бригаду в Литве. При этом бундесвер ранее никак не обозначал свое участие в регионе, но вовсю пользуется и структурами, и аэродромами.

«Натовские воинские части находятся в Прибалтике на временной основе, на ротации. Американцы проводят учения в Эстонии. Это еще вопрос, кто на кого нападает», — добавил Дандыкин.

Что заявили в МИД РФ о возможном вторжении России в Прибалтику

В начале 2024 года во время встречи с главами дипмиссий по ситуации на Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления представителей западных стран о том, что после специальной военной операции на Украине следующими целями РФ станут Прибалтика, Швеция и Финляндия. По его словам, это понятно всем, кто хоть немного понимает цели СВО.

«Менталитет такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения РФ. <…> Они прямо говорят: „Если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция и Финляндия“, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что никто в мире не хочет большой войны, как и Москва.

Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о подготовке стран Балтии и Польши к войне с Россией

Польша и страны Прибалтики укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятном вооруженном конфликте с Россией в ближайшие годы. В Литве утверждают, что угроза столкновения возникнет в 2028 году, поэтому выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи. Вильнюс намерен направить €800 млн на производство мин (74 млрд рублей). Польша реализует проект „Восточный щит“ стоимостью $2,5 млрд. Его задача — создать сплошную линию укреплений вдоль восточной границы.

Страны прибалтийского региона готовятся к войне на море. Латвия и Литва закупают штурмовые катера, вооруженные ракетами, а Варшава планирует приобрести подводные лодки. Растут и военные расходы: в 2024 году Польша потратила на оборону около $45 млрд, а численность ее армии должна увеличиться до полумиллиона человек.

