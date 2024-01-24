Лавров ответил, желает ли Россия войны Лавров: России в последнюю очередь хочется «большой войны»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Никто в мире не хочет большой войны и Россия также желает этого в последнюю очередь, заявил в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о переживаниях разных стран в связи с состоянием российско-американских отношений.

Видимо, можно говорить о том, что сейчас многие поднимают тревогу в связи с тем, что растет эскалация, воинственная риторика. Ну да, наверное, никому не хочется большой войны. И нам — в последнюю очередь, — сказал Лавров.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.

В свою очередь начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс предупреждал о возможном призыве граждан страны на военную службу, если «угроза со стороны Москвы» продолжит расти. Вместе с тем он раскритиковал малочисленность британской армии, отметив, что хотел бы увеличить количество военнослужащих.

При этом Лавров уже заявлял, что слухи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию являются выдумкой, направленной на «выбивание денег» на поддержку Украины. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».