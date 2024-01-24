Британцев предупредили о риске быть призванными в армию в случае войны с РФ Генерал Сандерс: британцев начнут призывать в армию в случае войны с Россией

Фото: AFLO/Global Look Press

Гражданам Великобритании грозит призыв на военную службу, заявил начальник Генштаба королевства генерал Патрик Сандерс на Международной конференции по бронетехнике. По его словам, которые приводит Daily Star, им придется встать на защиту «короля и страны», если «угроза со стороны Москвы» продолжит расти. Вместе с тем он раскритиковал малочисленность британской армии, отметив, что хотел бы увеличить количество военнослужащих.

Британцам грозит призыв в армию, чтобы сражаться за «короля и страну» в случае начала войны с Россией в защиту Украины, — говорится в сообщении.

Также генерал обратил внимание на устаревшее оснащение армии. По его словам, на вооружении ВС королевства все еще находятся 60-летний бронетранспортер и 50-летняя БМП.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что слухи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию являются выдумкой, направленной на «выбивание денег» на поддержку Украины. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».