Лавров назвал выдумкой обвинения Запада о планах РФ атаковать другие страны

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сергей Лавров

Заявления о том, что Россия нападет на Прибалтику, Польшу и Финляндию, когда победит на Украине, являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».

Лукавый тезис, сводящийся к тому, что, если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина — закончится Украина. В высших эшелонах США договорились даже до того, что вслед за этим Россия нападет на Прибалтику, Польшу, Финляндию — чего только не придумаешь в надежде выбить деньги из конгресса и европейских парламентов, убеждая их в необходимости безостановочно и далее помогать Украине в ущерб своим гражданам до последнего доллара и последнего евро, — сказал министр.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию на Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти. Он добавил, что Москва не намерена «потакать фантазиям главарей киевского режима».