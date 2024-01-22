Лавров указал на важную деталь в переговорах по Украине Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но не о сохранении властей Киева

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Россия готова к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН. Он добавил, что Москва не намерена «потакать фантазиям главарей киевского режима». Трансляция выступления ведется на официальном сайте организации.

Напомню, что мы никогда не отказывались <...> и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, — заявил Лавров.

Он также утверждает, что Россия начала специальную военную операцию не против украинского народа, «с которым нас по-прежнему связывают братские узы». Боевые действия пришлось начать против «зарвавшегося» украинского руководства, объяснил Лавров.

Ранее политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич выразил мнение, что участие Лаврова в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине будет двуплановым. Он пояснил, что глава российской дипломатии лично донесет позицию руководства страны по этим вопросам, а также кулуарно обсудит ситуацию с представителями крупных держав. В ходе переговоров с представителями стран пройдет «тестирование» разных вариантов перевода урегулирования основных конфликтов в дипломатическую плоскость.

Лавров прибыл в Нью-Йорк с целью участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН. Официальный визит российского дипломата продлится с 22 по 24 января.