Лавров прибыл в Нью-Йорк Глава МИД Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что визит министра продлится с 22 по 24 января.

По плану глава ведомства примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Также посетит инициированное Москвой заседание СБ по украинской проблематике.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что обстрелы украинскими войсками Донецка и участие Запада в этом станут одной из тем обсуждения на мероприятиях в Совете Безопасности ООН с участием главы МИД России. Она же тогда отметила, что российская делегация отправится в Нью-Йорк в ближайшее время.

До этого Лавров сообщил, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется. Подводя итоги прошедших 12 месяцев, министр также заметил, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. По его словам, все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.