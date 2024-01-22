Политолог рассказал о двух целях Лаврова на заседании Совбеза ООН Политолог Станкевич: Лавров на СБ ООН реализует публичный и кулуарный планы

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press

Сергей Лавров

Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в заседании Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине будет двуплановым, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Как пояснил он в беседе с «360», глава российской дипломатии лично донесет позицию руководства страны по этим вопросам, а также кулуарно обсудит ситуацию с представителями крупных держав.

У него есть как бы два плана: первый — очевидный, второй — непубличный. Очевидный план состоит в том, что глава МИД донесет российскую позицию лично. <...> Я надеюсь, что это будет какая-то серьезная миротворческая инициатива, — заметил политолог.

По его словам, еще одной целью министра станут встречи на полях заседания с ответственными представителями крупных держав. В ходе этих переговоров пройдет «тестирование» разных вариантов перевода урегулирования основных конфликтов в дипломатическую плоскость. Как подчеркнул Станкевич, у России есть большие возможности влияния на ближневосточную ситуацию, которая вызывает «серьезную тревогу», и, возможно, именно в кулуарах состоятся главные договоренности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Визит министра продлится с 22 по 24 января.