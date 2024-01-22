Еще одна страна ЕС присоединилась к декларации G7 о поддержке Киева Туск: Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Польша присоединилась к декларации «Большой семерки» (G7) о поддержке и долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину. В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве он отметил, что документ призван мобилизовать силы демократических стран, передает РИА Новости.

Польша присоединилась сегодня к декларации G7, сформулированной в Вильнюсе во время саммита НАТО, которая призвана мобилизовать демократические страны для поддержания Украины, — сказал он.

Декларация G7 была принята на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно ей, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония увеличат поставку вооружений Украине. В документе говорилось, что приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры G7 дали ряд обещаний о сотрудничестве с Киевом в сфере обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2023 года утверждал, что к декларации присоединились более 20 стран. Он отметил, что украинская сторона продолжит работу над этим вопросом, и добавил, что Киев также ведет переговоры, чтобы заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Лондоном, Оттавой и Вашингтоном.